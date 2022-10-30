В США мужчина более 38 лет отсидел в тюрьме за убийство, которое не совершал

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В США вышел на свободу мужчина, который отбывал наказание за изнасилование и убийство, которые он не совершал. Так, Морис Хастингс был приговорен к пожизненному сроку без права на условно-досрочное освобождение в 1988 году, прокуратура при этом требовала смертной казни.

Как пишет Sky News, Хастингса обвинили в убийстве женщины. Мужчина всегда настаивал на своей невиновности, в 2000 году он запросил ДНК-тест, однако ему в этом отказали. Исследование по итогу провели в прошлом году, и в этом месяце результаты сопоставили с базой. Оказалось, что они указали на другого заключенного, который скончался в 2020 году. В общей сложности, указывает издание, Хастингс провел в заключении более 38 лет.

Ранее жюри присяжных в США признало гражданина России Игоря Данченко невиновным в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам ФБР. Напомним, в ноябре прошлого года суд освободил его из-под стражи под залог в $100 тыс.