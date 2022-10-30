В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США мужчина более 38 лет отсидел в тюрьме за убийство, которое не совершал

Елизавета Потейчук
13:32 30.10.2022
Мориса Хастингса обвинили в убийстве женщины.
В США мужчина более 38 лет отсидел в тюрьме за убийство, которое не совершал
© Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress
Читайте нас на:

В США вышел на свободу мужчина, который отбывал наказание за изнасилование и убийство, которые он не совершал. Так, Морис Хастингс был приговорен к пожизненному сроку без права на условно-досрочное освобождение в 1988 году, прокуратура при этом требовала смертной казни.

Как пишет Sky News, Хастингса обвинили в убийстве женщины. Мужчина всегда настаивал на своей невиновности, в 2000 году он запросил ДНК-тест, однако ему в этом отказали. Исследование по итогу провели в прошлом году, и в этом месяце результаты сопоставили с базой. Оказалось, что они указали на другого заключенного, который скончался в 2020 году. В общей сложности, указывает издание, Хастингс провел в заключении более 38 лет.

Ранее жюри присяжных в США признало гражданина России Игоря Данченко невиновным в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам ФБР. Напомним, в ноябре прошлого года суд освободил его из-под стражи под залог в $100 тыс.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:31 Армия
МО РФ: в районе города Запорожье поражены две РСЗО HIMARS
12:39 В стране и мире
Песков: желание США выслушать РФ может стать платформой для переговоров
11:15 В стране и мире
Посольство РФ сообщило о четырех погибших россиянках в давке в Сеуле
07:57 В стране и мире
Число погибших в Сеуле россиянок возросло до трех
06:18 В стране и мире
Посольство РФ: две россиянки погибли в ходе давки в Сеуле
Популярное
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Видео
Подсветить и обнаружить Су-24 ВСУ: кадры боевой работы МиГ-31 в зоне спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.