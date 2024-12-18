Эксперт: экосистема Анапы после загрязнения может восстановиться к лету

Руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Петр Завьялов заявил, что экосистема морского побережья Краснодарского края должна восстановиться к лету после загрязнения нефтепродуктами от затонувшего танкера. Об этом он сообщил РИА Новости.

Эксперт также ответил на вопрос, могут ли россияне планировать отдых в Анапе ближайшим летом.

«Я думаю, что да. Во всяком случае, острого загрязнения к тому времени быть уже не должно», - сообщил он.

Ранее министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков сообщил, что площадь загрязнения пляжа Анапы после крушения танкеров перешагнула отметку в 23 километра. Он объяснил увеличение пораженных участков бушующим на тот момент штормом в Краснодарском крае.