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Эксперт: экосистема Анапы после загрязнения может восстановиться к лету

Океанолог призвал не спешить с отменой поездки в Краснодарский край после загрязнения морского побережья нефтепродуктами.
Таисия Кваша 2024-12-18 05:21:57
© Фото: ТРК «Звезда»

Руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Петр Завьялов заявил, что экосистема морского побережья Краснодарского края должна восстановиться к лету после загрязнения нефтепродуктами от затонувшего танкера. Об этом он сообщил РИА Новости.

Эксперт также ответил на вопрос, могут ли россияне планировать отдых в Анапе ближайшим летом.

«Я думаю, что да. Во всяком случае, острого загрязнения к тому времени быть уже не должно», - сообщил он.

Ранее министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков сообщил, что площадь загрязнения пляжа Анапы после крушения танкеров перешагнула отметку в 23 километра. Он объяснил увеличение пораженных участков бушующим на тот момент штормом в Краснодарском крае.

#в стране и мире #Краснодарский край #Кубань #танкер #загрязнение #разлив мазута
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