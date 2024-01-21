На Украине назвали рукопожатие теннисистки Котляр с россиянкой Минчевой ошибкой

Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие украинки Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой после матча на юниорском турнире в рамках Открытого чемпионата Австралии.

Как передает РИА Новости сообщение Федерации тенниса Украины со ссылкой на страницу на Facebook* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ), организация поддерживает общую позицию украинских теннисистов не совершать рукопожатия с представителями России.

«Но ошибки всегда могут быть. Вот такая ошибка произошла сегодня с нашим игроком», - говорится в сообщении.

Встреча первого круга на Australian Open российской спортсменки Влады Минчевой и украинки Елизаветы Котляр закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. По окончании матча теннисистки подошли к сетке и обменялись рукопожатиями. До этого украинские теннисистки не раз отказывались от этой церемонии после матчей с российскими и белорусскими спортсменками.

Ранее на соревновании Australian Open российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу в третьем круге. Спортсменка обыграла в третьем круге француженку Диан Парри и вышла в 1/8 финала престижного турнира. Матч длился 2 часа 23 минуты.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.