Россиянка Мирра Андреева одержала победу в третьем круге Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла в третьем круге

Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне француженку Диан Парри и вышла в 1/8 финала престижного турнира.

Матч прошел в напряженной борьбе: Андреева уступила первый сет со счетом 1:6, затем выиграла второй - 6:1. А в решающем, третьем, сете проигрывала 1:5, но смогла переломить ход игры - отыграть матчбол, сравнять счет, а затем и вовсе вырвать победу.

Итоговый счет поединка, который длился 2 часа 23 минуты - 1:6, 6:1, 7:6 (10:5).

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) - Барбора Крейчикова (Чехия).

Напомним, что в январе 2023 года теннисистки Алина Корнеева и Мирра Андреева разыграли кубок юниорского Australian Open, это был первый случай в истории турнира, когда в финале сошлись две российские спортсменки, победу тогда одержала Корнеева.



Сейчас Мирре Андреевой 16 лет, она занимает 47-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации.