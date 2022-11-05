Италия, Австрия и Германия впервые выступили против резолюции РФ о борьбе с нацизмом

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Италия, Австрия и Германия проголосовали против российской резолюции, направленной на борьбу с героизацией нацизма. Об этом заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григорий Лукьянцев.

«На моей памяти это первый случай в истории. Даже когда в 2011 году был раскол в рядах Евросоюза и часть государств - членов ЕС проголосовала против, а часть воздержалась, представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма», - подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости.

По его мнению, официальные Рим, Вена и Берлин пошли на такой шаг из политических соображений. Резолюция принимается Генассамблеей ООН ежегодно. Она рекомендует странам принять конкретные меры, чтобы предотвратить пересмотр истории Второй мировой войны.

В документе осуждаются инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Резолюция призывает ликвидировать все формы расовой дискриминации.