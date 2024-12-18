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На побережье Кубани собрали около 100 тонн разлитых нефтепродуктов

На береговой линии продолжают работать более 5000 человек.
Глеб Владовский 2024-12-18 19:41:54
© Фото: Виталий Тимкив РИА Новости

Около 100 тонн разлитых нефтепродуктов собрали в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что всего очищено более десяти километров береговой линии. На месте происшествия работают не менее 5000 человек. Ночью работы продолжатся, пишет 360.ru.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры работы волонтеров, отмывающих птиц от мазута, накрывшего побережье после аварии с двумя танкерами в Керченском проливе. Напомним, что инцидент произошел 15 декабря в Керченском проливе. Грузовое судно «Волгонефть 212» потерпело крушение из-за сильного шторма. Позднее стало известно, что рядом еще один танкер, «Волгонефть 239», сел на мель.

#в стране и мире #Краснодарский край #Кубань #МЧС России #Разлив нефти
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