Конгресс согласовал рекордный оборонный бюджет США в размере $884 млрд

Американские конгрессмены одобрили проект оборонного бюджета США на 2025 финансовый год в размере $884 млрд. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Документ насчитывает 1,8 тыс. страниц. Его детали согласовывала комиссия, включающая представителей обеих палат.

В тексте документа содержится запрет в отношении Пентагона на заключение договоров с лицами, осуществляющими операции с ископаемым топливом, а также с правительством Российской Федерации или российским энергетическим сектором.

Конгресс запрещает исполнительной власти обмениваться с официальной Москвой информацией, как того требует двусторонний Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Исключение составляют случаи, когда такой обмен отвечает интересам национальной безопасности Штатов.

Кроме того, законодатели запрещают выделять средства на предоставление России технологий оружия кинетической энергии, а также телеметрических данных для систем противоракетной обороны.

В этом финансовом году объем оборонного бюджета рекордный и на 1% превышает прошлогодние показатели. Согласование документа должно состоятся в кратчайшие сроки.