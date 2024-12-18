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Будущий спецпосланник Трампа по Украине раскритиковал убийство Кириллова

По его словам, эта трагедия не должна стать серьезным препятствием в переговорах между Киевом и Москвой.
Глеб Владовский 2024-12-18 21:13:35
© Фото: Минобороны России

Убийство Киевом начальника войск РХБЗ вооруженных сил РФ Игоря Кириллова - это неразумный шаг. Такое заявление сделал будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Я не думаю, что это событие является шагом назад, но я скажу так: существуют правила ведения войны, и есть вещи, которые просто не делают», - подчеркнул он в эфире телеканала Fox News.

Келлог также выразил мнение, что у Трампа есть необходимые возможности завершить украинский конфликт до окончания 2024 года. Он также напомнил про предвыборное обещание избранного американского лидера.

Ранее сообщалось, что Трамп призывал Зеленского готовиться к завершению украинского конфликта, путем подписания соглашения.

#в стране и мире #игорь кириллов #сша #Дональд Трамп #критика #Киевский режим #Кит Келлог
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