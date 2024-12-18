Убийство Киевом начальника войск РХБЗ вооруженных сил РФ Игоря Кириллова - это неразумный шаг. Такое заявление сделал будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Я не думаю, что это событие является шагом назад, но я скажу так: существуют правила ведения войны, и есть вещи, которые просто не делают», - подчеркнул он в эфире телеканала Fox News.

Келлог также выразил мнение, что у Трампа есть необходимые возможности завершить украинский конфликт до окончания 2024 года. Он также напомнил про предвыборное обещание избранного американского лидера.

Ранее сообщалось, что Трамп призывал Зеленского готовиться к завершению украинского конфликта, путем подписания соглашения.