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Песков заявил, что Киев по-прежнему отказывается от переговоров с Москвой

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что инициатива Орбана ситуацию не изменила.
Глеб Владовский 2024-12-18 20:13:05
© Фото: Vladimir Andreev URA.RU Globallookpress

Несмотря на то, что переговоры являются наиболее предпочтительным методом достижения целей для России, Киев по-прежнему от них отказывается. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но, поскольку от них отказываются, мы проводим специальную военную операцию и будем проводить ее до достижения всех целей», - рассказал он.

Песков также напомнил, что Украина в грубой форме отказалась от мирной инициативы, предложенной премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он добавил, что от киевского режима «можно все ожидать».

Напомним, что Будапешт предложил Киеву инициативу прекращения огня в Рождество, а также провести обмен военнопленными с Москвой. На Украине идею отклонили.

#в стране и мире #Украина #Венгрия #Дмитрий Песков #мирные переговоры #Киевский режим
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