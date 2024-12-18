Несмотря на то, что переговоры являются наиболее предпочтительным методом достижения целей для России, Киев по-прежнему от них отказывается. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но, поскольку от них отказываются, мы проводим специальную военную операцию и будем проводить ее до достижения всех целей», - рассказал он.

Песков также напомнил, что Украина в грубой форме отказалась от мирной инициативы, предложенной премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он добавил, что от киевского режима «можно все ожидать».

Напомним, что Будапешт предложил Киеву инициативу прекращения огня в Рождество, а также провести обмен военнопленными с Москвой. На Украине идею отклонили.