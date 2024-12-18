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Число пострадавших в ЧП с поездами под Мурманском выросло до 14

Пассажиров сошедшего под Мурманском поезда перевели в исправные вагоны.
Глеб Владовский 2024-12-18 18:53:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Число пострадавших в результате столкновения в Мурманской области двух поездов увеличилось до 14. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пострадали 14 человек, из них три - в тяжелом состоянии. Работы по ликвидации последствий продолжаются», - говорится в заявлении ведомства.

По данным РЖД, один человек оказался зажат внутри вагона. В настоящее время ведутся спасательные работы. В кампании также сообщили, что пассажиров переведут на свободные места в исправные вагоны в головной части поезда. К месту происшествия также направили четыре восстановительных поезда.

Напомним, что вечером 18 декабря в Мурманской области в результате столкновения с грузовым составом с путей сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург. Губернатор области Андрей Чибис сообщил, что к месту крушения направили дополнительные бригады скорой помощи.

#Мурманская область #ржд #пострадавшие #МЧС России #состав сошел с рельс
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