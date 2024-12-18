Восемь человек пострадали под Мурманском при столкновении поездов

В Мурманской области восемь человек пострадали в результате столкновения двух поездов. Об этом сообщил «Звезде» источник в МЧС России.

Уточняется, что в результате происшествия, помимо трех вагонов пассажирского состава, у грузового поезда сошли с рельсов четыре. Общее число сошедших с путей вагонов составило семь, пишет РИА Новости.

Напомним, что вечером 18 декабря в Мурманской области в результате столкновения с грузовым составом с путей сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург. «Звезда» опубликовала кадры с места крушения. Губернатор области Андрей Чибис сообщил, что к месту крушения направили дополнительные бригады скорой помощи.