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Восемь человек пострадали под Мурманском при столкновении поездов

Число сошедших с рельсов вагонов составило семь.
Глеб Владовский 2024-12-18 18:04:34
© Фото: @sztproc, Telegram

В Мурманской области восемь человек пострадали в результате столкновения двух поездов. Об этом сообщил «Звезде» источник в МЧС России.

Уточняется, что в результате происшествия, помимо трех вагонов пассажирского состава, у грузового поезда сошли с рельсов четыре. Общее число сошедших с путей вагонов составило семь, пишет РИА Новости.

Напомним, что вечером 18 декабря в Мурманской области в результате столкновения с грузовым составом с путей сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург. «Звезда» опубликовала кадры с места крушения. Губернатор области Андрей Чибис сообщил, что к месту крушения направили дополнительные бригады скорой помощи.

#Мурманская область #пострадавшие #столкновение поездов #состав сошел с рельсов
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