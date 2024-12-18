Мужчинам рассказали, какие продукты снижают риск рака

Развитие рака предстательной железы у мужчин на начальной стадии может замедлить диета с низким содержанием омега-6 и высоким содержанием омега-3 жирных кислот вместе с рыбьим жиром. Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на результаты исследования Комплексного онкологического центра UCLA Health Jonsson.

В медицинском журнале Journal of Clinical Oncology, где были опубликованы результаты исследования, говорится, что замедлить рост опухоли может корректировка рациона питания. Это также поможет увеличить время до необходимости более агрессивного лечения - хирургического вмешательства или облучения.

Кроме того, ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели исследование с участием 100 мужчин с раком предстательной железы. Исследователи разделили мужчин на две группы: в течение года одни придерживались обычной диеты, а другие больше употребляли продукты с высоким содержанием омега-3 с добавлением рыбьего жира.

Пациенты из второй группы использовали оливковое масло, лимон и уксус для заправки салатов. Также они меньше употребляли майонез, чипсы и другие жареные или обработанные продукты. Как результат, у них снизилась на 15% скорость размножения раковых клеток.

Ранее The Wall Street Journal писал, что медики предложили переименовать рак простаты, чтобы не пугать мужчин. В статье говорится, что, по мнению пациентов, если не сделать что-либо, то это их может убить.