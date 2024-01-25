WSJ: врачи предложили переименовать рак простаты, чтобы не пугать мужчин

Некоторые виды рака нужно называть иначе, чтобы избежать радикальных сценариев их лечения, считает часть американских врачей. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Например, рак предстательной железы низкой степени злокачественности, который развивается очень медленно или вообще не растет, не должен называться раком или карциномой. Переименование рака простаты с наименьшим риском сократит чрезмерно агрессивное лечение.

Этот неожиданный вопрос вызвал дискуссии среди медиков. Все больше американских врачей настаивают, что термин «рак» пугает мужчин и их семьи. Пациенты думают, что если не сделают что-нибудь, то завтра это их убьет. Диагноз заставляет врачей назначать более агрессивное и не всегда подходящее лечение с тяжелыми побочными эффектами.

В США рак простаты - самый распространенный среди онкологических заболеваний у мужчин и второй по смертности. Врачи активно занимаются его профилактикой и все чаще выявляют на ранних стадиях. Поэтому далеко не всегда требуется радикальное лечение - можно обойтись контролируемым выжидательным подходом, который позволяет предотвратить развитие болезни.

В статье говорится, что в медицинской сфере уже переклассифицированы рак шейки матки, мочевого пузыря и щитовидной железы. Это было сделано в том числе и для того, чтобы не пугать пациентов.

В то же время медики предупреждают, что переименование не снимает с пациентов ответственности за их здоровье и необходимости регулярно показываться врачу.