Захарова: генерал Кириллов был костью в горле для «натовской гидры»

Недавно убитый начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов был как кость в горле для натоцентричной, натовской гидры. Он посвятил свою профессиональную жизнь не только изучению вопроса, но и применению на практике полученных знаний, чтобы отстаивать правду, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Он как кость в горле был у этой, так сказать, натоцентричной гидры, понимаете, или натовской гидры. Именно так», - цитирует Радио Sputnik дипломата.

По ее словам, Кириллов развенчивал мифы и информационно-политическую базу, на которой выстаивались агрессивные действия.

Захарова подчеркнула, что гибель Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова является невосполнимой потерей. Она отметила, что начальник войск РХБЗ был человеком чести, слова и высочайшим профессионалом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства соболезнует в связи с гибелью Игоря Кириллова.

Напомним, сегодня утром стало известно о задержании подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ и его помощника. Им оказался гражданин Узбекистана. Злоумышленник действовал по заданию украинских спецслужб.