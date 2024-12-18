На Украине два пограничника вышли в наряд и сбежали из страны

На Украине двое пограничников при выходе в наряд сбежали в другую страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел в сентябре этого года. Инспектор погранслужбы, которого приставили к военнослужащим, должен был связываться с ними через каждые полчаса. Но он этого не делал.

За небрежное отношение к военной службе инспектора оштрафовали на 400$. По словам военного, беглецы и ранее предпринимали попытки сбежать.

В рядах ВСУ нередко наблюдаются случаи побегов. Так, в мае танкист Максим Лихачев угнал танк Т-64 и приехал на российские позиции на Донецком направлении, чтобы перейти на сторону Вооруженных сил России.