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На Украине два пограничника вышли в наряд и сбежали из страны

Следившего за военнослужащими инспектора оштрафовали на 400$. Отмечается, что беглецы и ранее предпринимали попытки побега.
Глеб Владовский 2024-12-18 16:30:59
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

На Украине двое пограничников при выходе в наряд сбежали в другую страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел в сентябре этого года. Инспектор погранслужбы, которого приставили к военнослужащим, должен был связываться с ними через каждые полчаса. Но он этого не делал.

За небрежное отношение к военной службе инспектора оштрафовали на 400$. По словам военного, беглецы и ранее предпринимали попытки сбежать.

В рядах ВСУ нередко наблюдаются случаи побегов. Так, в мае танкист Максим Лихачев угнал танк Т-64 и приехал на российские позиции на Донецком направлении, чтобы перейти на сторону Вооруженных сил России.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #побег #пограничники ВСУ
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