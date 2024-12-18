Невролог рассказала о влиянии космического излучения на ДНК человека

Длительное пребывание в космосе может пагубно сказаться на здоровье человека. О том, с какими последствиями можно столкнуться, рассказала RT невролог Екатерина Демьяновская.

По словам эксперта, воздействие на организм космического излучения может не только негативно повлиять на ДНК, но и привести к нарушению в структуре хромосом. Кроме того, радиация способна ослабить иммунитет человека.

«В перспективе это может привести к развитию злокачественных новообразований, патологий костного мозга, репродуктивной системы, эндокринных органов и наследственным заболеваниям у потомков», - пояснила врач.

Еще одна опасность для человека - зона пониженной гравитации. В условиях невесомости, если человек не будет давать организму регулярные физические нагрузки, то рискует потерять до 20% собственного веса. Также кальций начинает быстрее вымываться из костей, из-за чего их прочность начнет стремительно снижаться. Помимо вышеперечисленного, без регулярных упражнений мышцы могут атрофироваться.

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