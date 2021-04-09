«Невесомость и искусственный микроклимат»: офтальмолог рассказала об основных болезнях глаз у космонавтов

Офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова рассказала о том, какие проблемы со зрением могут быть у космонавтов, и с чем они чаще всего связаны. По словам врача, уже несколько десятилетий в обществе успешно существует образ космонавта, как постоянно здорового человека. При этом даже у покорителей космоса могут быть различные проблемы как со здоровьем в целом, так и со зрением в частности.

«У нас создается образ космонавта - человека, который постоянно здоров. У него как в целом с организмом не должно быть проблем, так и со зрением. Однако на сегодняшний день космонавт в очках - это допустимая вещь. У человека могут быть небольшие отклонения в оптике как в сторону плюса, так в сторону минуса (-2 и +2). При этом не должно быть астигматизма», - отметила Шилова.

По словам офтальмолога, как раз те люди, которые летят в космос и у которых со временем появляется астигматизм, становятся негодными для дальнейших полетов.

«Глаз космонавта действительно отличается от глаза здоровых людей. Потому что образ космонавта у нас - это образ здорового человека. Но на деле у космонавта есть профессиональные заболевания. Есть такие воздействия на организм, как невесомость, светодиодное освещение, искусственный микроклимат. Эти все факторы значительно сказываются на состоянии здоровья в целом и на глазах, в том числе. У космонавтов сужаются поля зрения, когда они перемещаются при выходе на орбиту. То есть человек начинает видеть узкую трубу, появляется темнота», - подчеркнула врач.

По словам офтальмолога, у космонавтов при длительном нахождении на орбите начинают восприниматься фотоны (вспышки света). Заряженные микрочастицы сильно воздействуют на поверхность сетчатки.