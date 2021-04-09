Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Невесомость и искусственный микроклимат»: офтальмолог рассказала об основных болезнях глаз у космонавтов

Виктория Ивашечкина
11:55 09.04.2021
По словам специалиста, со временем у космонавтов появляется астигматизм, и люди становятся негодными для дальнейших полетов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: NASA, via Globallookpress
Читайте нас на:

Офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова рассказала о том, какие проблемы со зрением могут быть у космонавтов, и с чем они чаще всего связаны. По словам врача, уже несколько десятилетий в обществе успешно существует образ космонавта, как постоянно здорового человека. При этом даже у покорителей космоса могут быть различные проблемы как со здоровьем в целом, так и со зрением в частности.

«У нас создается образ космонавта - человека, который постоянно здоров. У него как в целом с организмом не должно быть проблем, так и со зрением. Однако на сегодняшний день космонавт в очках - это допустимая вещь. У человека могут быть небольшие отклонения в оптике как в сторону плюса, так в сторону минуса (-2 и +2). При этом не должно быть астигматизма», - отметила Шилова.

По словам офтальмолога, как раз те люди, которые летят в космос и у которых со временем появляется астигматизм, становятся негодными для дальнейших полетов.

«Глаз космонавта действительно отличается от глаза здоровых людей. Потому что образ космонавта у нас - это образ здорового человека. Но на деле у космонавта есть профессиональные заболевания. Есть такие воздействия на организм, как невесомость, светодиодное освещение, искусственный микроклимат. Эти все факторы значительно сказываются на состоянии здоровья в целом и на глазах, в том числе. У космонавтов сужаются поля зрения, когда они перемещаются при выходе на орбиту. То есть человек начинает видеть узкую трубу, появляется темнота», - подчеркнула врач.

По словам офтальмолога, у космонавтов при длительном нахождении на орбите начинают восприниматься фотоны (вспышки света). Заряженные микрочастицы сильно воздействуют на поверхность сетчатки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.