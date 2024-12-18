МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

С транспортировкой тела экс-супруга Седоковой в Ригу возникли сложности

У матери баскетболиста не хватает средств на транспортировку тела.
Сергей Лебедев 2024-12-18 15:43:18
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Бывшего супруга певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тимму планируют похоронить в Риге. Его родственники и близкие сейчас собирают деньги для того, чтобы доставить тело из Москвы в латвийскую столицу. Об этом пишет Life.ru.

Сбор организовал один из друзей Яниса Тиммы от имени матери баскетболиста. В данный момент у женщины нет денег на транспортировку тела.

Напомним, вчера стало известно, что экс-мужа певицы нашли мертвым в подъезде пятиэтажного дома. Рядом с его телом лежал телефон, на заставке которого отображался номер артистки и просьба позвонить ей.

В октябре Анна Седокова подала на развод с Янисом Тиммой. Баскетболист пытался добиться прощения жены, но попытки помириться не увенчались успехом.

#в стране и мире #Латвия #рига #спортсмен #анна седокова #баскетболист #Янис Тимма
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 