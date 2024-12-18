С транспортировкой тела экс-супруга Седоковой в Ригу возникли сложности

Бывшего супруга певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тимму планируют похоронить в Риге. Его родственники и близкие сейчас собирают деньги для того, чтобы доставить тело из Москвы в латвийскую столицу. Об этом пишет Life.ru.

Сбор организовал один из друзей Яниса Тиммы от имени матери баскетболиста. В данный момент у женщины нет денег на транспортировку тела.

Напомним, вчера стало известно, что экс-мужа певицы нашли мертвым в подъезде пятиэтажного дома. Рядом с его телом лежал телефон, на заставке которого отображался номер артистки и просьба позвонить ей.

В октябре Анна Седокова подала на развод с Янисом Тиммой. Баскетболист пытался добиться прощения жены, но попытки помириться не увенчались успехом.