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Владелец хостела рассказал о поведении бывшего мужа Седоковой перед смертью

Тело баскетболиста обнаружил житель дома в центре Москвы, который спустился за едой к курьеру.
Игнат Далакян 2024-12-17 16:26:41
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Бывший супруг Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма заселился в московский хостел перед смертью. Его тело обнаружил вышедший для встречи курьера житель дома в центре столицы. Об этом рассказал владелец хостела, куда вечером заехал спортсмен.

В беседе с 360.ru он поделился, что Янис Тимма забронировал обычный номер на один день.

«Обнаружил его сосед этого дома, который спускался за едой из доставки, настолько я знаю», - рассказал Александр.

По его словам, баскетболист там был в первый день, поэтому никаких жалоб от соседей не поступало. Владелец хостела отметил, что о гибели бывшего супруга Седоковой узнал от администратора, который позвонил ему по телефону. К моменту его приезда на месте уже работали следователи, а помещение, где остановился Тимма, было опечатано.

Александр подчеркнул, что никто не заметил ничего странного в поведении спортсмена. Тот вел себя приветливо и всем улыбался.

Экс-солистки группы «ВИА Гра» Анна Седокова также прокомментировала гибель своего бывшего мужа. Артистка вышла в Сеть со слезами на глазах и попросила свою аудиторию не распространять детали о трагедии, чтобы уберечь детей от такой информации. Еще в октябре певица подала на развод со спортсменом. Баскетболист пытался добиться прощения супруги, но попытки помириться не увенчались успехом.

Напомним, бывший муж певицы Анны Седоковой Янис Тимма был найден мертвым в подъезде пятиэтажного дома. Рядом лежал телефон, на заставке которого отображался номер артистки и просьба позвонить ей.

#Трагедия #спортсмен #анна седокова #Янис Тимма
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