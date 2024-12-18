Зверски убивший девушку в Ростовской области маньяк арестован

Нападающий на людей с ножом в Ростовской области маньяк арестован. Об этом сообщает 360.ru.

Отмечается, что суд арестовал злоумышленника на два месяца.

Известно, что 16 декабря он совершил нападение на девушку в поселке Верхнетемерницкий. Мужчина выследил жертву в подъезде и нанес ей около 40 ранений. Она пыталась отбиться от маньяка, но силы были неравны. От полученных ран девушка умерла в больнице.

Перед этим мужчина попытался напасть на подростка в другом подъезде. Маньяк задел ножом шею, но юноша дал отпор, и преступник сбежал. Сейчас жизни школьника ничего не угрожает.

Сотрудники полиции в тот же день по горячим следам задержали нападавшего. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что устанавливается точное число пострадавших.