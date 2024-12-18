МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зверски убивший девушку в Ростовской области маньяк арестован

Маньяка арестовали на два месяца.
Игнат Далакян 2024-12-18 15:33:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Нападающий на людей с ножом в Ростовской области маньяк арестован. Об этом сообщает 360.ru.

Отмечается, что суд арестовал злоумышленника на два месяца.

Известно, что 16 декабря он совершил нападение на девушку в поселке Верхнетемерницкий. Мужчина выследил жертву в подъезде и нанес ей около 40 ранений. Она пыталась отбиться от маньяка, но силы были неравны. От полученных ран девушка умерла в больнице.

Перед этим мужчина попытался напасть на подростка в другом подъезде. Маньяк задел ножом шею, но юноша дал отпор, и преступник сбежал. Сейчас жизни школьника ничего не угрожает.

Сотрудники полиции в тот же день по горячим следам задержали нападавшего. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что устанавливается точное число пострадавших.

#в стране и мире #Ростовская область #убийство #арест #маньяк
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 