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В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который нападал на людей с ножом

По имеющимся данным, одна из жертв нападения скончалась от ран, остальные выжили.
Анастасия Бобылева 2024-12-16 23:55:42
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на нескольких человек. Правоохранители задержали его, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Ростове-на-Дону мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется», - написала она в своем телеграм-канале.

Одной из жертв преступника стал подросток. Мужчина зашел за ним в подъезд, а затем напал у лифта, сообщает Mash.

До этого в подъезде другого дома он налетел с ножом на девушку и нанес ей около 40 ранений, об этом пишет Readovka. По имеющимся данным, она скончалась от полученных ран в больнице. Остальные жертвы маньяка выжили.

#в стране и мире #нож #Ростов-на-Дону #нападение
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