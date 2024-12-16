В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который нападал на людей с ножом

В Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на нескольких человек. Правоохранители задержали его, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Ростове-на-Дону мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется», - написала она в своем телеграм-канале.

Одной из жертв преступника стал подросток. Мужчина зашел за ним в подъезд, а затем напал у лифта, сообщает Mash.

До этого в подъезде другого дома он налетел с ножом на девушку и нанес ей около 40 ранений, об этом пишет Readovka. По имеющимся данным, она скончалась от полученных ран в больнице. Остальные жертвы маньяка выжили.