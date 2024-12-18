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Ученые из России научились продлевать жизнь питомцам

Специалисты разработали криобанк для сохранения стволовых клеток животных, которые могут помочь продлить жизнь животным и вылечить хронические заболевания.
Глеб Владовский 2024-12-18 15:02:57
© Фото: Caters News Agency Ltd, Globallookpress

Российским ученым удалось разработать способ продлить жизнь домашним животным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Уточняется, что московские специалисты разработали специальный криобанк для хранения стволовых клеток. В частности, это необходимо для тех питомцев, кому противопоказаны фармацевтические препараты на основе донорского биоматериала.

«Сохраненные клетки помогают продлить жизнь возрастным животным и вылечить хронические заболевания», - цитирует агентство заявление департамента.

Отмечается, что ветеринары выделяют стволовые клетки животного после проведения той или иной плановой операции. Этот материал используют для создания клеточного препарата, который можно использовать различными способами в зависимости от степени заболевания.

#в стране и мире #Российские ученые #Питомцы #продлить жизнь #инновация
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