Ученые из России научились продлевать жизнь питомцам

Российским ученым удалось разработать способ продлить жизнь домашним животным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Уточняется, что московские специалисты разработали специальный криобанк для хранения стволовых клеток. В частности, это необходимо для тех питомцев, кому противопоказаны фармацевтические препараты на основе донорского биоматериала.
«Сохраненные клетки помогают продлить жизнь возрастным животным и вылечить хронические заболевания», - цитирует агентство заявление департамента.
Отмечается, что ветеринары выделяют стволовые клетки животного после проведения той или иной плановой операции. Этот материал используют для создания клеточного препарата, который можно использовать различными способами в зависимости от степени заболевания.
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