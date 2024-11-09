Ветеринар назвала способы спасти питомца, если он съел что-то не то

Ветеринар Елена Секач назвала способы помочь домашнему животному, который съел что-то опасное для его здоровья. Она также подчеркнула, что в любом случае нужно прежде всего обратиться к врачу, но если такой возможности нет, то можно попытаться вызвать рвоту с помощью раствора перекиси водорода. Правда, использовать этот метод стоит лишь в крайнем случае, потому что он может вызвать воспаление желудка.

«Допустимо попробовать вызвать рвоту методом введения слабого раствора перекиси водорода внутрь через шприц из расчета 1 мл/кг, но не более 50 мл», - передает слова ветеринара Life.

Она добавила, что можно также дать питомцу активированный уголь или энтеросгель для абсорбации токсинов, но после этого обязательно обратиться к ветеринару. Признаками отравления, по ее словам, могут быть рвота, диарея, обильное слюнотечение, слабость или судороги.

Также Елена Секач перечислила, что может вызвать отравление у питомца. Потенциально опасными могут быть как продукты (шоколад, виноград и изюм, свинина, заменитель сахара ксилитол), так и бытовая химия, например средства от насекомых. Также животные могут отравиться лекарствами и некоторыми растениями.

«Обычные препараты, такие как парацетамол или ибупрофен, могут вызвать серьезное отравление, язвы и кровотечения ЖКТ у животных. Некоторые растения, как диффенбахия и лилия, также могут вызывать отравление у питомцев. В список опасных входят также герань, фикус, азалия, бегония, молочай, хризантемы», - перечислила специалист.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал, что делать аллергику, если он хочет завести питомца. По его словам, оптимальным вариантом являются хладнокровные питомцы, например черепахи и хамелеоны, а вот контакты с собаками и кошками лучше свести к минимуму.