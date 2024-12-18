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Российский хоккеист получил почти три года тюрьмы за шпионаж в Польше

В конце мая следующего года спортсмена депортируют в РФ.
Сергей Лебедев 2024-12-18 14:59:05
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

В Польше российского хоккеиста Максима Сергеева приговорили к двум годам и 11 месяцам лишения свободы. Суд признал его виновным в шпионаже, пишет газета L’Equipe.

В конце мая следующего года спортсмена депортируют в Россию. До этого момента он будет находиться в тюрьме города Любина.

Напомним, хоккеиста задержали в июне прошлого года. Его обвинили в работе на спецслужбы России. По утверждению польского Агентства внутренней безопасности, мужчина занимался выявлением критической инфраструктуры в нескольких воеводствах.

Также сообщалось, что спортсмен был 14-м задержанным в рамках следствия о некой «шпионской сети».

#в стране и мире #шпионаж #суд #тюрьма #Хоккеист #депортация
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