Российский хоккеист получил почти три года тюрьмы за шпионаж в Польше

В Польше российского хоккеиста Максима Сергеева приговорили к двум годам и 11 месяцам лишения свободы. Суд признал его виновным в шпионаже, пишет газета L’Equipe.

В конце мая следующего года спортсмена депортируют в Россию. До этого момента он будет находиться в тюрьме города Любина.

Напомним, хоккеиста задержали в июне прошлого года. Его обвинили в работе на спецслужбы России. По утверждению польского Агентства внутренней безопасности, мужчина занимался выявлением критической инфраструктуры в нескольких воеводствах.

Также сообщалось, что спортсмен был 14-м задержанным в рамках следствия о некой «шпионской сети».