«Ланцет» уничтожил украинскую САУ «Богдана» в Сумской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Богдана» в Сумской области. Это сделали военнослужащие группировки войск «Север».

Вражескую самоходку удалось обнаружить при помощи средств воздушной разведки. Расчет «Богданы» вел огонь в сторону российских войск.

Проанализировав полученную информацию, российские военнослужащие приняли решение нанести удар при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». Неприятельскую самоходку удалось уничтожить в результате прямого попадания.

Российское оборонное ведомство уточнило, что объективный контроль уничтожения орудия противника осуществлялся с воздуха в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что оператор «Ланцета» сжег PzH-2000 противника в Курской области. Самоходная артиллерийская установка германского производства была поражена прямым попаданием.



Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.