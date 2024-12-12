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«Ланцет» уничтожил украинскую САУ «Богдана» в Сумской области

Украинскую самоходку обнаружили при помощи российских средств воздушной разведки.
2024-12-12 14:48:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Богдана» в Сумской области. Это сделали военнослужащие группировки войск «Север».

Вражескую самоходку удалось обнаружить при помощи средств воздушной разведки. Расчет «Богданы» вел огонь в сторону российских войск. 

Проанализировав полученную информацию, российские военнослужащие приняли решение нанести удар при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». Неприятельскую самоходку удалось уничтожить в результате прямого попадания. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что объективный контроль уничтожения орудия противника осуществлялся с воздуха в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что оператор «Ланцета» сжег PzH-2000 противника в Курской области. Самоходная артиллерийская установка германского производства была поражена прямым попаданием. 
  
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #САУ #сумская область #ланцет #богдана
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