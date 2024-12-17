Российских пловцов встретили песнями и караваем после триумфа в Будапеште

Сегодня представители Федерации водных видов спорта России встретили наших спортсменов, возвращающихся с чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Пловцов встретили в настоящих российских традициях - с баяном, русскими народными песнями и караваем. Каждому пловцу также подарили по огромному букету.

«Мы все ждали это долгожданное возвращение. Каждый из нас хотел участвовать в международном соревновании, абсолютно каждый мечтал об этом. Нас допустили к турниру в декабре, но уже в октябре были все предпосылки к этому. Все этого ждали, но до последнего многое было абсолютно непонятно», - говорит спортсмен Илья Бородин.

Российский пловец из Брянска стал настоящим открытием турнира. В предпоследний день соревнований 21-летний спортсмен стал лучшим на 400-метровке комплексом, опередив своего ближайшего соперника Карсона Фостера.

Напомним, 15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Сборная России завоевала шесть золотых медалей и четыре серебряные. В неофициальном медальном зачете наша страна заняла второе место, уступив лишь спортсменам из США.

Российские пловцы после трехлетнего перерыва не только составили серьезную конкуренцию спортсменам из других стран, но и установили мировой рекорд в последний день международных соревнований. Золотыми медалистами стали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Сборная победила в эстафете четыре по 100 метров.

Настоящим героем ЧМ стал Мирон Лифинцев. За все время турнира он завоевал пять золотых медалей. На дистанции 50 метров на спине Лифинцев забрал золото с новым юношеским рекордом мира - 22,47 секунды. Этот международный турнир стал первым серьезным шагом в карьере 18-летнего спортсмена.

Всего российские спортсмены выиграли три золота в командных соревнованиях.

ЧМ в Венгрии стал первым крупным международным соревнованием для российских спортсменов с 2021 года. Спортсмены выступали без гимна и флага в нейтральном статусе.