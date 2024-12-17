На чемпионате мира по плаванию в Будапеште, который проходил с 10 по 15 декабря, наши спортсмены завоевали 6 медалей - 6 золотых и 4 серебряных. В неофициальном медальном зачете Россия заняла второе метро, уступив сборной США.

Российская сборная на чемпионате установила новый мировой рекорд. В комбинированной мужской эстафете 4х100 метров Мирон Лифинцев, Егор Корнеев, Андрей Минаков и Кирилл Пригода заняли первое место, проплыв дистанцию за 3 минуты 18,64. Они оставили позади сборные США и Италии.

Открытым турнира стал 18-летний Мирон Лифинцев. На этом турнире он завоевал 5 золотых медалей. Для него это первый большой международный турнир. На дистанции 50 метров на спине Лифинцев забрал золото с новым юношеским рекордом мира - 22,47 секунды.

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Фесиков отметил его успехи на чемпионате.

«С первого же международного старта показал, кто в доме хозяин. Теперь для него такой большой шаг, большой шаг к его карьере. Обороты нужно только увеличивать. и нельзя делать шагу назад», - заявил спортсмен.

Двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников заявил, что несмотря на то, что последний раз наша сборная выступала на международных соревнованиях три года назад, это время не прошло даром, и наша сборная составляет конкуренцию другим.

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что несмотря на нейтральный статус сборной, это не отменяет того факта, что спортсмены являются гражданами России, которые любят и привозят медали в нашу страну. Он отметил, что спортсмены продолжат участвовать во всех соревнованиях и наращивать свою мощь.

После ЧМ по плаванию глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что участие пловцов из России и США показало, что спорт - это мир.

«Американская спортсменка и российские медалисты поднялись на верхнюю ступень пьедестала на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Барон де Кубертен был прав: спорт - это мир!», - написал он в социальных сетях.

Тем временем российская сборная по плаванию возвращается домой с медалями. Этой ночью их встретят в Москве. Дальше у спортсменов будет проходить подготовка к следующему ЧМ, который пройдет летом в Сингапуре.