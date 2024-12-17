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Глава МИД КНР отметил устойчивость дипотношений России и Китая

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Россия и КНР продолжат поддерживать друг друга на фоне смены обстановки в мире.
Таисия Кваша 2024-12-17 05:23:14
© Фото: Минобороны России

Глава МИД Китая Ван И сообщил на конференции по международной ситуации и китайской дипломатии, что встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в 2024 году поспособствовали углублению дипломатических отношений между странами.

«Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения к блокам, отказа от конфронтации, ненаправленности против третьих стран, отношения двух стран не подвержены влиянию внешних факторов», - заявил Ван И.

Он отметил, что российско-китайские отношения становятся более зрелыми и стабильными, а также демонстрируют устойчивость.

Глава МИД Китая добавил, что Москва и Пекин продолжат поддерживать друг друга на фоне изменений ситуации на международной арене.

Напомним, что президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР СИ Цзиньпином отметил рост товарообмена между РФ и Китаем в 2024 году. Он заявил, что Россия и Китай продолжают наращивать торговлю несмотря на негативное внешнее воздействие.

#Китай #Россия #в стране и мире #ван и #мид кнр #российско-китайские отношения
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