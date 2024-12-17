Ракету «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Калужской области

В Козельском ракетном соединении в преддверии дня Ракетных войск стратегического назначения провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты РК «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ). Министерство обороны РФ показало кадры работы наших ракетчиков.

«Очередная межконтинентальная баллистическая ракета была сегодня успешно загружена в шахтную пусковую установку. Мы очень горды, что это мероприятие прошло в нашем Козельском соединении», - поделился командир группы.

Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

В следующем году завершится переоснащение перевооружаемого полка Козельского соединения на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования. Перевооружение РВСН - это не только обеспечение войск новыми ракетными комплексами, но и создание новой социальной инфраструктуры, чтобы улучшить условия для личного состава.

Мероприятия по перевооружению РВСН позволят увеличить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и расширить возможности группировки в выполнении задач.

Ранее министр обороны РФ поздравил военнослужащих и ветеранов РВСН с их профессиональным праздником. Он отметил, что ракетные войска обеспечивают безопасность и защиту интересов страны.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.