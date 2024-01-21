Четыре человека погибли при обстреле ЦАХАЛ на севере Газы

Четыре человека погибли, еще 21 получили ранения в результате обстрела ЦАХАЛ к востоку от лагеря беженцев Джабалия в сектор Газа. Об этом сообщило палестинское общество Красного Полумесяца.

«Медицинский пункт Палестинского общества Красного Полумесяца в Джабалии на севере Газы принял сегодня четырех погибших и 21 раненого в результате... израильского обстрела к востоку от лагеря Джабалия», - цитирует сообщение организации РИА Новости со ссылкой на соцсети.

Немногим ранее журналист телеканала Al Jazeera сообщил, что израильская армия атаковала жилой дом в лагере беженцев в Джабалии. В результате удара несколько человек погибли, есть раненые.

Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по территории Израиля. После этого палестинские боевики проникли в приграничные районы на юге страны, где открыли огонь по военным и гражданским лицам. Было взято более 200 заложников. В ответ на атаку ХАМАС армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против палестинского движения в секторе Газа.