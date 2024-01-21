Израиль атаковал жилой дом в лагере беженцев в Джабалии, есть погибшие

Израильские военные нанесли удар по лагерю беженцев на севере сектора Газа. Атаке подвергся жилой дом в городе Джабалия.

По информации журналиста телеканала Al Jazeera, оказавшегося на месте событий, несколько человек погибли в результате удара.

«Джабалия также стала свидетелем израильских бомбардировок, сосредоточенных на районе Таль-аз-Заатар и районе Таль-эс-Салатин в Бейт-Лахии, где были зафиксированы погибшие и раненые», - сообщил телеканал.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. При этом они убивали жителей приграничных поселений, захватив в плен более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Вскоре Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и с 27 октября начал там проводить военную операцию. Авиационные удары наносятся по различной инфраструктуре анклава. В том числе и по больницам.

Несколькими днями ранее израильская армия совершила рейды в городах Рафахе и Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Во время этого погибли по меньшей мере 10 человек, десятки получили ранения.