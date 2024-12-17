Колокольцев передал подарки детям из Шебекино в рамках «Елки желаний»

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и помог исполнить мечты брата и сестры из Белгородской области. Он снял с елки шар-открытку пятилетней Вероники, которая хотела получить интерактивный глобус.

«Обещаю Веронике исполнить предновогоднюю мечту и проконтролировать, чтобы она вовремя получила подарок», - сказал Колокольцев.

У Вероники есть восьмилетний брат Дима. Он любит читать и очень хочет прочесть все книги Александра Волкова из цикла «Волшебник Изумрудного города».

Желания детей исполнили - интерактивный глобус для Вероники и книги для Димы от министра внутренних дел передали в Белгородскую область. Вручил их временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Белгородской области полковник полиции Александр Коробейников. Также детям передали сладкие подарки.

Мама Вероники и Димы Юлия Александровна преподает физкультуру в средней школе, а папа Андрей Михайлович работает в компании «Белэнергомаш». Вся семья активно занимается спортом - участвует в легкоатлетических забегах, в том числе и в других регионах страны. Кроме того, дети посещают секцию дзюдо.

Юлия Александровна и Андрей Михайлович поблагодарили Владимира Колокольцева за организацию прекрасного праздника для ребят. Дима даже сказал, что сегодня решил стать полицейским, когда вырастет.

«Уважаемый Владимир Александрович! Хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы исполнили желания наших детей. В этом году мы попали в непростую ситуацию, живем мы не у себя дома уже более полугода, и поэтому детям не хватает иногда радости. Для нас было удивительно, что желание исполнилось. Дети очень рады, от всей души хочется сказать вам огромное спасибо!» - поделилась Юлия Александровна.

Ранее российский президент Владимир Путин пообещал исполнить мечты детей в рамках акции «Елка желаний». Он снял с елки открытки трех девочек, одна из них мечтает побывать пилотом на авиатренажере, другая - посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева, третья - съездить в Санкт-Петербург.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.