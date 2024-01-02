Эрдоган заявил, что внешние силы пытались оставить Турцию без туристов

Турция столкнулась с попыткой «внешних сил» оставить Турцию без туристов и тем самым ослабить экономику страны, для которой туризм - один из основных источников пополнения государственной казны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Летом была проведена связанная с внешними силами кампания по подрыву туризма - одной из важнейших статей дохода нашей страны», - приводит ТАСС слова турецкого лидера.

По данным МИД Турции летом 2023 года на 80 процентов снизился турпотока из России, что связывают с заявлениями оппозиционных лидеров в период президентской кампании. В частности, Кемаль Кылычдароглу говорил о необходимости присоединения к санкциям против России. Кроме того, в зарубежных СМИ печатались материалы об опасности отдыха на турецких курортах из-за угрозы природных катаклизмов и роста цен. Эрдоган отметил, что оппозиция играет в опасные политические игры, разжигая враждебность и ненависть.

Ранее сообщалось, турецкие отели продолжат принимать туристов в формате «все включено» в 2024 году, эта система особенно удобная для российских туристов, гарантируя, что они не будут испытывать каких-либо трудностей на отдыхе из-за возможных сбоев с оплатой обеда или арендой пляжного зонтика по картам «МИР».