В стране и мире Посол Турции пообещал сохранить all inclusive в отелях в 2024 году Ян Брацкий На этой неделе турецкие отельеры предложили модернизировать систему all inclusive, чтобы турист сам выбирал, за что он платит. © Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости Читайте нас на: Турецкие отельеры сохранят формат «все включено» в 2024 году. В этом российских отдыхающих заверил посол Турции в РФ Танжу Бильгич. «Я уверен, что отели, которые предоставляют формат размещения по типу "все включено", продолжат это делать в следующем году. Будут возможности для такого типа размещения», - сказал посол в интервью ТАСС. Танжу Бильгич обратил внимание, что в данном случае многое зависит от звездности отеля. В следующем сезоне в Турции рассчитывают увидеть большое количество российских туристов, заключил дипломат. В минувшую среду стало известно о том, что в Турции задумались об изменении системы «все включено» в отелях. Данный тип размещения предполагает неограниченное количество еды и напитков во время отдыха. Идея представителей турецкой индустрии туризма заключается в том, чтобы путешественник сам выбирал, за какие продукты и напитки он будет платить. Экспертное мнение и аналитика