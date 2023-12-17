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Посол Турции пообещал сохранить all inclusive в отелях в 2024 году

Ян Брацкий
21:00 17.12.2023
На этой неделе турецкие отельеры предложили модернизировать систему all inclusive, чтобы турист сам выбирал, за что он платит.
Посол Турции пообещал сохранить all inclusive в отелях в 2024 году
© Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости
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Турецкие отельеры сохранят формат «все включено» в 2024 году. В этом российских отдыхающих заверил посол Турции в РФ Танжу Бильгич.

«Я уверен, что отели, которые предоставляют формат размещения по типу "все включено", продолжат это делать в следующем году. Будут возможности для такого типа размещения», - сказал посол в интервью ТАСС.

Танжу Бильгич обратил внимание, что в данном случае многое зависит от звездности отеля. В следующем сезоне в Турции рассчитывают увидеть большое количество российских туристов, заключил дипломат.

В минувшую среду стало известно о том, что в Турции задумались об изменении системы «все включено» в отелях. Данный тип размещения предполагает неограниченное количество еды и напитков во время отдыха. Идея представителей турецкой индустрии туризма заключается в том, чтобы путешественник сам выбирал, за какие продукты и напитки он будет платить.

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