Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс раскритиковал санкции США в отношении российских СМИ. Он отметил важность существования свободы слова в средствах массовой информации.

«Это ужасно. Должна быть свободная пресса, которой нет. Эта битва, однако, в основном будет вестись в интернете, потому что RT можно все еще найти. Что мне всегда нравилось в RT, так это их подробность повествования и отсутствие рекламы», - ответил Уотерс в интервью РИА Новости.

Музыкант добавил, что раньше появлялся в эфире RT в США и Великобритании, но после введения санкций работа телеканала в западных странах была прекращена. Он подчеркнул, что RT следует позволить существовать в международном инфополе.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в ноябре назвал канал RT единственной точкой опоры на Западе. Он отметил, что в Европе и США побаиваются телеканала и пытаются под разными предлогами его закрыть.

Напомним, что 4 сентября Минфин США ввел санкции против RT за «вмешательство в выборы». В ведомстве уверены, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы 2024 года при помощи подконтрольных государству СМИ.