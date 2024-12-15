Бойцы ВС РФ уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Запорожье

В Запорожской области на Ореховском направлении разведчики группировки войск «Днепр» уничтожили полевой склад хранения инженерных боеприпасов противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Начальник штаба батальона с позывным Беркут рассказал, как расчет во главе с командиром взвода отправились на выполнение боевого задания.

«Поступила задача выдвинуться расчету на один из наблюдательных пунктов. Вышел расчет во главе с командиром взвода, было 3 человека. В процессе поиска и разведки был обнаружен полевой склад хранения инженерных боеприпасов противника, в районе 50 противотанковых мин. Оператор принял решение попробовать уничтожить. Первое попадание было прямое, прямо в центр всех этих мин», - сказал он.

По словам военнослужащего, после первого попадания точно в цель началось возгорание, а потом произошла сильная детонация. Вследствие этого противник потерял большое количество инженерных боеприпасов.

«Работаем двадцать четыре часа в сутки, все зависит от задачи. Если задачи поддержки штурмовых действий нет, то занимаемся по своему плану, будоражим противника, не даем спокойно жить. У нас идет сначала разведка, мы находим цель самостоятельно и также пытаемся ее уничтожить», - поделился военный с позывным Беркут.

Наши разведчики помогают штурмовым группам. С воздуха наблюдают за обстановкой и передают данные командирам. Также они оказывают огневую поддержку и корректируют артиллерию.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.