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В Тульской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись более 20 машин

По данным ГИБДД, пострадавших нет.
Алина Луговая 2024-01-02 17:24:01
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Более 20 машин столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Отмечается, что крупное ДТП произошло в 13:10 по московскому времени. На данный момент, по данным ГИБДД, никто не пострадал.

Как сообщает госкомпания «Автодор» в своем Telegram-канале, на этом участке М-4 снег и плохая видимость. Рекомендованная скорость - 60 километров в час. Объехать ДТП можно через пункты Волово - Теплое - Большие Медведки - Ефремов.

В ГИБДД по Тульской области предупредили, что снег, гололедица и ветер до 10 метров в секунду продержатся в регионе ориентировочно до вечера 3 января.

Ранее крупное ДТП произошло в Иркутске. Столкнулись 18 машин, два грузовика и один автобус. В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали.

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