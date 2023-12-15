В Иркутске столкнулись 18 легковушек, два грузовика и автобус

В результате произошедшего пострадал один человек, сейчас он находится в больнице.

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Массовое ДТП произошло в Иркутске, на Кайской горе столкнулось 21 транспортное средство. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

По его словам, все произошло из-за коммунальной аварии. На данный момент известно о том, что среди участников аварии 18 легковушек, два грузовика и один автобус.

По предварительной информации, в результате произошедшего пострадал один человек, сейчас он находится в больнице.

«Дорогу пришлось перекрыть. Все оперативные службы на месте, устраняют последствия, работают сотрудники ГИБДД... Просьба водителей выбирать маршруты объезда», - написал он.

Глава региона добавил, что городские власти направили на место ДТП машины аварийно-спасательной службы, чтобы водители и пассажиры не замерзли.