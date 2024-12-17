Третий сборник рассказов и стихов от участников СВО увидел свет

Вышел третий сборник рассказов и стихов, написанных участниками СВО. Сегодня состоялась презентация книги «Честь наивысшая - носить русский мундир». В ее создании участвовал государственный фонд «Защитники Отечества». Первые две книги оказались настолько востребованы, что проект решили продолжать - об этом рассказала в своем приветственном слове председатель фонда Анна Цивилева.

В этом году в Нижнем Новгороде для начинающих авторов-участников спецоперации провели первую творческую мастерскую. Известные мастера слова объясняли, как лучше оформить свои тексты. К слову, многие из них вошли в новый сборник.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил важность работы Цивилевой в фонде «Защитники Отечества». Он заявил, что благодаря ей деятельность фонда стала более целенаправленной.