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ВС РФ устроили «град» из РСЗО по позиции ВСУ в Серебрянском лесничестве

Такой «град» реактивных снарядов может обрушиться на противника в любое время дня и ночи.
Павел Кольцов 2024-12-17 22:50:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Краснолиманском направлении продолжаются бои в районе Торского и Серебрянского лесничества. Освобождение Красного Лимана, город находится чуть западнее, откроет дорогу на Славянск и Краматорск. В ходе контрбатарейной борьбы российские «Грады» уничтожают огневые точки врага. Позиции приходится быстро менять из-за украинских дронов.

Топогеодезист обеспечивает привязку на местности. Огневые позиции постоянно меняют и создают новые, запутывая воздушную разведку противника.

Командир батареи с позывным Гиря показал на машине комплекс РЭБ собранный специалистами подразделения. Помогает против FPV-дронов.

«Дроны теряют сигнал управления и просто падают. Даже рации перестают работать, вообще вырубает все», - рассказал командир реактивной батареи.

Гиря выпускник артиллерийской академии на спецоперации 2,5 года. Говорит - работая быстро, спешить не надо. Чтобы сохранить жизни бойцов и не выдать пункт временной дислокации.

«После выполнения боевых задач совершаем маневр чтобы разведке не хватило батарейки, запутались, нас потеряли. И только убедившись в безопасности по другому маршруту возвращаемся обратно», - поделился военнослужащий.

Зачастую чтобы достать цели расчеты подкатываются к самой передовой. А там и вражеская бронетехника может выехать едва ли не на прямую наводку.

«Работал по нам танк. Прилет первый пришел. Нам корректировку давали, мы еще раз 5 отработали. Танк поближе стал прилеты давать. Ну и крайние 5 штук дали, собрались и, когда уезжали, было еще 2 прилета, прям красиво, но страшно иногда», - рассказал командир БМ-21 «Град» с позывным Капрал.

Но как бы ни было страшно и что бы не летело в ответ реактивщики остаются на позиции до победного.

«Дорабатываем обязательно, не бросаем позицию. Есть задача ее надо выполнить в любом случае», - сказал Капрал.

Реактивная артиллерия 25 армии вновь устраивает «град» осколочно-фугасных. С небольшими паузами на корректировку.

Камера российского беспилотника показывает как накрывается квадрат расположения артиллерии противника в Серебрянском лесничестве. Расчет откатывается с позиции. Водитель с позывным Молодой дома работал на служебном автобусе, здесь говорит в корне поменял стиль вождения.

«Я на автобусе наш женский персонал повез, так как я здесь езжу чтобы дроны меня не настигли, они бы меня поблагодарили очень сильно! Нам сообщили что летит, ну и гонишь, я его не вижу, я дорогу вижу», - поделился водитель БМ-21 «Град» с позывным Молодой.

Пополнить БК и ждать очередную боевую задачу. Разведка бесперебойно обеспечивает новыми целями. «Град» реактивных снарядов может обрушиться на противника в любое время дня и ночи.

Ранее «Грады» ВС РФ закидали позиции ВСУ листовками с призывом сдаться в плен. Сложившим оружие боевикам гарантируют жизнь и достойное обращение.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Грады #Серебрянское лесничество #Крансолиманское направление
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