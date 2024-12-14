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«Грады» закидали позиции ВСУ листовками с призывом сдаться в плен

Сложившим оружие боевикам гарантируют жизнь и достойное обращение.
Варвара Шрадер 2024-12-14 10:03:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 9-й мотострелковой бригады 51-ой армии бьют по украинским позициям, поддерживая наступление нашей пехоты. Важной частью давления на противника является морально-психологическое воздействие. Боевики часто готовы сдаться в плен. На этот случай наши бойцы подготовили для них подробную инструкцию.

Моральное состояние и боевой настрой в рядах врага в последнее время заметно ухудшилось. Все чаще российские военные видят на поле боя насильно отправленных на фронт украинских мужчин, абсолютно незамотивированных умирать за киевский режим.

«Позиции сдают, деморализованы. Большая часть - вчерашние мобилизованные, работники предприятий, жители сел, которые не видят смысла сопротивляться. Складывают оружие и сдаются в плен», - говорит офицер 51-й гвардейской армии.

Расчеты РСЗО закидывают врага тысячами листовок с призывом сдаться в плен. Каждом, кто последует ему, гарантируют жизнь и достойное обращение.

Напомним, ранее бойцы ВС РФ рассказали, как захватили целую «Бабу-ягу», сбив ее тараном. Украинский дрон упал удачно - целым оказалось почти все, включая антенну «Старлинка».

#Минобороны России #мотострелки #спецоперация #РСЗО #МО РФ #огонь #агитснаряд
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