МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти Крыма будут проводить отключения интернета в регионе

Уточняется, что на качестве работы проводного интернета отключения не повлияют.
Глеб Владовский 2024-12-17 20:07:21
© Фото: Daniel Schoenen imageBROKER.com Globallookpress

В Крыму из соображений безопасности будут проходить отключения мобильного интернета. Соответствующее предупреждение опубликовали в региональном Мининформе.

«Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета. Все интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме», - говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что на качество работы проводного интернета отключения никак не скажутся. Время отключения мобильного интернета может быть в любое время, при этом сотовая связь останется нетронутой, пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.

#в стране и мире #Крым #мобильный интернет #отключение интернета
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 