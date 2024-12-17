Власти Крыма будут проводить отключения интернета в регионе

В Крыму из соображений безопасности будут проходить отключения мобильного интернета. Соответствующее предупреждение опубликовали в региональном Мининформе.

«Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета. Все интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме», - говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что на качество работы проводного интернета отключения никак не скажутся. Время отключения мобильного интернета может быть в любое время, при этом сотовая связь останется нетронутой, пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.