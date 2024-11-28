В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму 29 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в регионе.

«В южных районах Крыма ожидается очень сильный дождь, в горах мокрый снег»¸- говорится в сообщении ведомства.

Из-за неблагоприятных погодных условий велика вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения ДТП, затруднений на дорогах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

ГУ МЧС по республике Крым советует жителям не выходить в горы и на набережные. Водителям рекомендовано не превышать скорость.

Ураганный ветер и обильные осадки накануне обрушились на Сибирь и Приморье. За день выпало 90% месячной нормы осадков. Последний раз такое фиксировали 100 лет назад.