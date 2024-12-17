Эксперт перечислил факторы, «тормозящие» скорость интернета

Быстрый интернет - это то, что высоко ценится почти каждым человеком на Земле. Однако, есть ряд факторов, которые могут привести к замедлению его скорости. О том, что вызывает «торможение» интернета рассказал в беседе с радио Sputnik директор по интернет-продуктам Дмитрий Гуляев.

По словам эксперта, чаще всего «тормоза» возникают из-за перегруза диапазона Wi-Fi, вызванного большим количеством подключений. То есть, те или иные гаджеты следует подключать к различным диапазонам в сети.

«Как правило, частотный диапазон 2,4 ГГц перегружен сильнее других. В связи с этим скорость в этом диапазоне ниже, чем в 5 ГГц, зато сигнал передается на более дальние расстояния», - рассказал Гуляев.

Еще популярными проблемами медленной скорости интернета являются препятствия между роутером и подключенными устройствами, а также помехи от бытовых устройств. Если в первом случае радиосигнал поглощается теми или иными поверхностями, то бытовые приборы работают в тех же диапазонах, что и роутеры, а значит, тоже поглощают сигнал. Те же СВЧ-печи работают при частоте 2,45 ГГц.

Следовательно роутеры рекомендуется размещать на открытых поверхностях и подальше от бытовых приборов.