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Российские ученые разработали стандарты для сетей 5G

Андрей Аркадьев
07:43 30.06.2022
Разработанная серия стандартов включает в себя документы, которые рассматривают вопросы взаимодействия всех компонентов базовой станции 5G, а также взаимодействие между базовыми станциями 5G и LTE.
Российские ученые разработали стандарты для сетей 5G
© Фото: Максим Туманов, РИА Новости
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Специалисты Сколтеха представили новую версию национальных стандартов телекоммуникационного оборудования OpenRAN, которые позволят ускорить разработку отечественных решений для сетей 5G. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Серия стандартов включает в себя документы, которые рассматривают взаимодействие всех компонентов базовой станции 5G и взаимодействие, которое осуществляется между базовыми станциями 5G и LTE. Кроме того, представлен план реализации подключения 5G к транспортной сети.

Открытые стандарты OpenRAN обеспечивают взаимозаменяемость и совместимость сетевого оборудования разных производителей. Кроме того, отечественные стандарты совместимы с требованиями и рекомендациями международного консорциума 3GPP (разрабатывает спецификации для мобильной телефонии), более усовершенствованы в сфере информационной безопасности, а также «разработаны на базе спецификаций международного альянса O-RAN, ETSI».

5G — пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G.

Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, а также использование режимов device-to-device («устройство к устройству», прямое соединение между абонентами), более надежные масштабные системы коммуникации между устройствами, а также меньшее время задержки, скорость интернета 1—2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования, что благоприятно скажется на развитии Интернета вещей.

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