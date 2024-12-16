Правительство РФ поддержало законопроект о спецсчетах для иноагентов

Правительство РФ без замечаний поддержало законопроект о введении спецсчетов для иностранных агентов. Инициативу внесла группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, и 20 ноября законопроект приняли в первом чтении.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», - цитирует официальный отзыв кабмина ТАСС.

Предполагается, что в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» внесут поправки. Иноагентов обяжут использовать специальный рублевый счет, куда будут приходить деньги за использование продуктов его интеллектуальной деятельности или брендов.

Ко второму чтению в законопроект внесли изменения о доходах от аренды недвижимости и авто, процентах и дивидендах, а также о деньгах, полученных в результате отчуждения. Попадающие под этот закон лица должны открыть спецсчет не позже, чем через 15 дней после того, как попали в список иностранных агентов. Если же человека внесли в список иноагентов ранее и после этого у него появился источник дохода, у него также будет 15 дней для оформления спецсчета.

Как пояснил ранее Володин, распоряжаться деньгами со спецсчета можно будет только после отмены статуса иноагента. Открытие счета является обязательным.