Дроноводы сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области

Российские дроноводы сорвали украинскую попытку установить мины на дороге в Харьковской области. Об этом сообщает МО РФ.

Саперов неприятеля обнаружило одно из подразделений группировки войск «Север» при помощи средств воздушной разведки. Проанализировав полученные данные, военнослужащие приняли решение привлечь расчет боевого беспилотника.

Оператор выждал нужный момент и подвел свой дрон со сбрасываемыми боеприпасами к неприятелю. Зависнув точно над боевиками, он нажал на кнопку сброса и поразил противника. Попытка минирования была сорвана.

Огневое поражение украинских боевиков при этом фиксировали средства объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения украинской теники в приграничье Курской области. Тогда морпехи выследили неприятеля также при помощи беспилотников и устроили успешную засаду.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.