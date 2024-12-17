Еще один танкер подал сигнал бедствия в Керченском проливе

Минувшей ночью сигнал бедствия подал еще один танкер «Волгонефть» возле порта Кавказа в Керченском проливе. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в оперативных службах.

Сообщается, что у судна треснул грузовой танк-контейнер. Сейчас экипажу ничего не угрожает, утечки нефтепродуктов в море нет.

Напомним, в конце прошлой недели в Керченском проливе два танкера потерпели бедствие. В результате происшествия произошел разлив нефтепродуктов, которые перевозили суда.

Сегодня днем пятно мазута, образовавшееся после крушения, достигло берегов Анапы. Сейчас протяженность загрязненной территории пляжа превышает 23 километра. Об этом рассказал министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

Он отметил, что разрастание пораженных участков связано с погодными условиями - в Краснодарском крае несколько суток бушует шторм.

Режим ЧС введен в Анапе, поселке Веселовка и станице Благовещенская.