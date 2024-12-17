Экипажи Ка-52М сорвали ротацию противника в приграничье Курской области

Минобороны России сообщает о том, что экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

Российское оборонное ведомство уточнило, что экипажи действовали в составе смешанной тактической группы. Они выполняли задачи по поддержке сухопутных войск.

Летчики применили авиационные ракеты. Пуски были выполнены по координатам, предоставленным передовым авиационным наводчиком. В результате были уничтожены бронетехника противника и украинские боевики.

Нанеся удар, экипажи вертолетов выполнили противоракетные маневры. Они сделали это на предельно малой высоте. Также летчики отстрелили тепловые ловушки, чтобы сбить с толку ракеты ПЗРК.

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ми-28НМ сровнял с землей опорник ВСУ в курском приграничье. Также летчикам в тот раз удалось уничтожить автомобильную технику и личный состав неприятеля.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.