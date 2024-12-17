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Экипажи Ка-52М сорвали ротацию противника в приграничье Курской области

Летчики армейской авиации действовали в составе смешанной тактической группы.
2024-12-17 16:58:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о том, что экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что экипажи действовали в составе смешанной тактической группы. Они выполняли задачи по поддержке сухопутных войск. 

Летчики применили авиационные ракеты. Пуски были выполнены по координатам, предоставленным передовым авиационным наводчиком. В результате были уничтожены бронетехника противника и украинские боевики.

Нанеся удар, экипажи вертолетов выполнили противоракетные маневры. Они сделали это на предельно малой высоте. Также летчики отстрелили тепловые ловушки, чтобы сбить с толку ракеты ПЗРК.

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ми-28НМ сровнял с землей опорник ВСУ в курском приграничье. Также летчикам в тот раз удалось уничтожить автомобильную технику и личный состав неприятеля. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #Ка-52М #ротация #приграничье
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