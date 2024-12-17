Регионы РФ смогут самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря

Минтруд заявил, что регионы России вправе сами установить 28 декабря 2024 года нерабочим днем, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях данных субъектов. Об этом сообщают РИА Новости.

Министерство ответило на обращение депутата Госдумы от партии ЛДПР Станислава Наумова сделать субботу 28 декабря нерабочим днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года.

Отмечается, что работодатели коммерческих организаций в регионах могут предоставить отдых 28 декабря сотрудникам с учетом финансовых возможностей.

Ранее в Минтруде ответили, ждать ли сокращение рабочего дня 28 декабря. Министерство заявило, что у россиян есть 11 выходных дней, чтобы отдохнуть.